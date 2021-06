Italia da record: 8 vittorie consecutive senza subire gol!

L’Italia di Roberto Mancini vince e convince anche contro la Repubblica Ceca: sono otto le vittorie consecutive senza subire gol

L’Italia vince e convince contro la Repubblica Ceca in amichevole: i ragazzi di Mancini vincono per 4-0 con le reti di Immobile, Barella, Insigne e Berardi. Bel gioco e solidità difensiva per l’Italia.

Qualità che consentono agli azzurri di agguantare un record unico nella sua storia: otto vittorie consecutive senza subire gol. Mancini inanella una serie di 27 risultati utili consecutivi, a meno tre da Vittorio Pozzo.