Italia, D’Ambrosio: «Olanda, nessun pericolo. Barella una certezza»

Danilo D’Ambrosio ha parlato al termine del match di Nations League contro l’Olanda: le dichiarazioni dell’esterno dell’Italia

Danilo D’Ambrosio, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro l’Olanda.

PRESTAZIONE – «Non abbiamo corso pericoli perché abbiamo giocato bene di squadra. Potevamo chiuderla prima, ma è la squadra che rende le partite facili o difficili. Quando affronti una squadra come l’Olanda devi alzare il livello di attenzione, ed è quello che abbiamo fatto».

BARELLA – «Ormai è una certezza, anche nell’Inter. So quali potenzialità abbia, ha personalità e sa gestire i momenti della partita. Locatelli ha sorpreso per la personalità e per il palleggio».

CHIELLINI – «Non devo certo descrivere le sue qualità morali, è un punto di riferimento e speriamo giochi ancora a lungo».