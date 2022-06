Italia, De Rossi: «Mancini la persona giusta, già ci ha tirato fuori dal baratro»

Il collaboratore della Nazionale De Rossi ha parlato del momento difficile che sta vivendo l’Italia di Mancini

MANCINI – «L’allenatore ha tantissima esperienza più di me, ci ha tirato fuori da una situazione analoga. Ora è molto più facile e abbiamo la persona giusta, così come il materiale, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale. Ci sono sempre stati giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso. Se uno pensa che ha 2 anni per preparare una manifestazione può prendersi tempo per programmare. Uno prepara le partite, poi vedremo cosa dirà il campo. Ma dipende anche da voi: se volete vedere dietro la collina o vi basta un pareggio con la Germania adesso. Sono cose che il mister valuterà e penso che cambierà qualcosa».

ITALIA-ARGENTINA – «Non pensavo che la differenza tra le due squadre fosse così ampia».