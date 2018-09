Italia, Mancini ha un ‘grave’ problema: la difesa subisce sempre gol

Problemi in difesa per l’Italia di Roberto Mancini. La Nazionale ha subito almeno un gol nelle ultime 4 gare giocate

L’Italia ha costruito, storicamente, i suoi successi sulla difesa. La forza della Nazionale ma anche dei club italiani è stata sempre la difesa. La Nazionale di Roberto Mancini, sotto questo punto di vista, non è partita con il piede giusto. Il nuovo commissario tecnico ha cambiato diverse volte l’assetto tattico e difensivo dell’Italia ma senza costrutto perché nelle 4 gare con Mancini ct l’Italia ha sempre subito almeno 1 gol. Il ct ha fatto il suo esordio con l’Arabia Saudita il 28 maggio scorso. Gli azzurri hanno vinto per 2-1 con i gol di Balotelli e Belotti ma sono stati bucati da Al Shehri al minuto 72.

Ko in Francia alla seconda amichevole: azzurri sconfitti con il punteggio di 3-1, qui sono stati addirittura i 3 i gol contro una Nazionale che un mese e mezzo dopo si sarebbe laureata campione del Mondo. Nuova amichevole e nuovo gol subito il 4 giugno contro l’Olanda: la sfida dell’Allianz Stadium finì con il punteggio di 1-1. Ieri, un altro gol subito nel match di Nations League contro la Polonia: la sfida è terminata con un altro 1-1. Il primo bilancio del Mancio non è propriamente positivo. In 4 partite alla guida della Nazionale sono arrivati 2 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria con 5 gol fatti (almeno un gol a partita) e 6 subiti.