Italia, ecco la nostra Nazionale senza i calciatori coinvolti nella Superlega

I calciatori dei club che parteciperanno alla Superlega potrebbero non essere convocati nelle rispettive Nazionali: ecco come sarebbe l’Italia

Un terremoto che sta sconvolgendo tutto il mondo del calcio e che potrebbe avere delle serie ripercussioni anche per quanto riguarda le Nazionali. Infatti, se si concretizzeranno le minacce dell’UEFA, i giocatori delle squadre coinvolte nella Superleague non potranno essere convocati delle selezioni dei loro paesi per gli impegni internazionali.

Per questo, Tranfermarkt ha voluto ipotizzare la possibile formazione della Nazionale Italiana senza i giocatori di Juventus, Milan e Inter. Per la Lazio rimane Ciro Immobile, saldo alla guida dell’attacco azzurro. Ecco come potrebbe essere lo schieramento del ct Roberto Mancini.

ITALIA (4-3-3) – Cragno; Di Lorenzo, Toloi, Mancini, Spinazzola; Verratti, Locatelli, Pellegrini; Kean, Immobile, Insigne. All.: Mancini.