Italia Ecuador: Spalletti fa bene a insistere sul 3-4-2-1?

Italia Ecuador, Spalletti fa bene a continuare a provare il nuovo modulo con la difesa a tre? I voti dei quotidiani

Un gol in testa da parte di Pellegrini, uno in coda con Barella: l’Italia piega l’Ecuador 2-0, chiude la tournée americana con 2 vittorie su 2, offre segnali confortanti a Spalletti. Ieri non tutto ha convinto, ma di tempo per aggiustare le cose ce n’è perché il Ct ha visto comportamenti «da squadra», ritenendola la «cosa essenziale».

Quanto si sia meritato la Nazionale nella seconda prestazione è riassunto dal voto unanime ricevuto dal suo allenatore. Tanto il Corriere della Sera che La Gazzetta dello Sport hanno attribuito un 6,5. Ecco le motivazioni

SPALLETTI – Per il Corriere si parte dal modulo: «Ne cambia 11 su 11 insistendo sul 3-4-2-1: con Jorginho, Barella e Pellegrini è un’altra Italia. A meno di tre mesi dall’Europeo, l’Italia è un cantiere aperto. Ma con voglia di lavorare». Anche Gazzetta è sulla stessa linea: «Insiste con il 3-4-2-1 e fa bene, perché non avrà molte altre occasioni per perfezionarlo e dà già risultati migliori, soprattutto nei primi 45′: squadra corta, stretta, aggressiva, recupera e non fa ripartire. Soffre un po’ alla fine, e il Ct ci rifletterà su».