Italia Europei: il programma Rai ‘Sogno Azzurro’ sospeso dopo la prima puntata

La Rai sospende la programmazione dell’approfondimento sull’Italia dal titolo Sogno Azzurro: ecco tutte le motivazioni

Una debacle di ascolti, un format che non ha convinto. La rubrica di approfondimento sulla nazionale italiana in ritiro a Coverciano dal titolo ‘Sogno Azzurro’ sarebbe dovuta andare in onda nell’access prime time di Rai da qui fino a venerdì ma ciò non succederà.

La trasmissione sarà sostituita a partire da questa sera dal ritorno di I Soliti ignoti di Amadeus (le repliche) e andrà in onda unicamente giovedì sera in prima serata, dunque riunendo la mini-serie in un unico appuntamento