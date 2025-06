Italia Galles femminile, Soncin in conferenza stampa chiede cautela: «C’è grande energia, servirà pazienza»

Italia Galles femminile, Soncin in conferenza stampa chiede cautela. Le dichiarazioni del tecnico della nazionale azzurra

L’Italia femminile sarà domani in campo nell’ultimo match dei gironi di Nations League femminile contro il Galles, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita Andrea Soncin, tecnico delle azzurre.

In Galles, a un mese esatto dall’inizio del torneo continentale, la Nazionale Femminile si appresta a disputare la gara conclusiva del suo cammino in Nations League. Novanta minuti che decideranno la corsa al secondo posto delle azzurre nella lotta a distanza con la Danimarca, che affronterà la Svezia. La 3a, giocherà i play-out a ottobre per la permanenza in Lega A.

DICHIARAZIONI – «C’è grande energia. Siamo qui per prenderci quello che non siamo riuscite a ottenere venerdì. L’obiettivo è chiaro, c’è voglia e grande determinazione”. Inizia con queste parole la conferenza stampa del Ct, pronto insieme alle sue calciatrici a concludere nel migliore dei modi il percorso nella competizione, come già avvenuto in occasione della prima edizione della Nations e anche lo scorso anno nel girone di qualificazione all’Europeo. “Ci siamo già trovate in questa situazione e le ragazze hanno dimostrato di avere i valori per reggere la pressione. Con il Galles servirà pazienza e qualità nelle giocate semplici. Loro sono brave a rimanere sempre in partita, ma all’andata abbiamo creato tanto e potevamo sicuramente chiuderla prima. Abbiamo le caratteristiche per essere molto più determinanti sotto porta e stiamo lavorando per riuscirci».

5500 SPETTATORI – «Ogni tanto è necessario abbassare il battito e tenere a bada la frenesia per ritrovare la necessaria lucidità, soprattutto sotto porta. Farò sicuramente qualche cambio rispetto al match con la Svezia, ma non ho ancora deciso la formazione. C’è così tanta energia che voglio vedere fino all’ultimo le vibrazioni trasmesse all’interno del gruppo, aspetterò quindi la rifinitura per fare le scelte che possano esaltare l’armonia e la forza del collettivo»