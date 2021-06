Italia, Jorginho: «Mancini fantastico, allenatore completo»

Il centrocampista dell’Italia Jorginho ha elogiato le qualità del commissario tecnico Roberto Mancini

Jorginho, centrocampista dell’Italia e fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, in una intervista al The Telegraph ha parlato del c.t. Roberto Mancini e non solo.

MANCINI – «È un allenatore fantastico. Dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche di gestione del gruppo. È completo. Siamo pronti a fare un grande Europeo

SARRI – «Ho lavorato con Sarri prima al Napoli e poi al Chelsea. È un grande allenatore, ma sono false le voci che dicono che io fossi il suo preferito o il suo consigliere. Chi mette in giro certe cose dovrebbe vergognarsi. Io darò sempre il massimo per il club con cui gioco e questa è l’unica cosa che conta».