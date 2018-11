Moise Kean continua a bruciare le tappe: martedì il probabile esordio con la Nazionale maggiore, intanto il Marsiglia ci pensa per gennaio.

Se, come sembra, martedì Moise Kean dovesse debuttare con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini contro gli USA, l’attaccante della Juventus sarebbe il primo “Millennial”, ovvero il primo calciatore nato negli anni Duemila, ad arrivare a questa tappa assieme eventualmente a Tonali. Nonostante abbia giocato appena 15 minuti in Champions League in questa stagione con la Juventus, il classe 2000 ha dimostrato il suo valore con le Rappresentative giovanili azzurre, l’Under 20 prima e l’Under 21 di Di Biagio poi, con cui ha segnato un bel gol di testa all’Inghilterra.

Prestazioni, le sue, che secondo “Le10Sport” hanno attirato nell’ultimo periodo su di lui anche le attenzioni di un club importante come l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Visto il poco spazio che il giovane attaccante trova al momento con la Juventus di Allegri, i francesi ci starebbero pensando per gennaio. Ma molti club hanno manifestato interesse per la punta, fra cui Ajax, Bologna, Sampdoria e Sassuolo, per cui la contesa appare al momento apertissima. Nello scorso campionato Kean, ceduto dai bianconeri in prestito al Verona, aveva collezionato 4 gol in Serie A in 19 presenze.

STURARO NON RECUPERA: LO SPORTING VUOLE INTERROMPERE IL PRESTITO