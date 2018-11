Italia, le sedi delle gare in caso di qualificazione alla Final four

L’Italia di Roberto Mancini conoscerà fra stasera e martedì il suo destino nella Nations League: ecco dove giocherebbe se si qualificasse.

L’Italia di Roberto Mancini è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Four di Nations League. Gli Azzurri, per centrare le semifinali del torneo, dovranno battere obbligatoriamente il Portogallo a Milano e successivamente sperare che i lusitani non superino in casa la Polonia nell’ultima partita del Gruppo 3 della League A. Intanto però, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, la FIGC avrebbe già scelto i due impianti di Torino per le eventuali gare che la Nazionale giocherebbe in caso di superamento del proprio girone. Gli Azzurri giocherebbero infatti in casa i loro incontri.

Qualora le cose dovessero andare al meglio per gli Azzurri, la squadra di Mancini giocherà dunque all’Allianz Stadium e all’Olimpico Grande Torino le partite decisive per il trofeo in programma nel giugno 2019. Prima bisognerà però vincere con il Portogallo e incrociare le dita per la sfida fra la squadra di Fernando Santos e quella di Brzeczek.

