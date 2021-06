Italia, Lippi: «C’è grande autostima. Barella e Immobile saranno decisivi»

Il c.t. campione del Mondo Marcello Lippi ha parlato dell’Italia in vista di Euro 2020 che inizia oggi

Marcello Lippi, ex commissario tecnico dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli Azzurri in vista del via di Euro 2020.

CONVINZIONE E AUTOSTIMA – «Mi pare che ci siano grande convinzione, autostima e qualità per raggiungere un gran bel risultato e non farsi mancare niente. C’è l’ambizione di andare in alto, ci sono basi solide. È diverso dal 2006, noi avevamo giocato altre partite prima del Mondiale, ma la realtà, lo dico e lo ripeto, è un’altra: l’Italia è una delle 4-5 squadre mondiali che, quando partecipa a un grande torneo, lo fa sempre soltanto per vincere, non per fare bella figura. Se poi avrà la fortuna che tutti i suoi giocatori siano al top, che la condizione sia ideale, allora niente sarà precluso».

GIOCATORI DECISIVI – «Di giocatori decisivi ne vedo due. Uno è sicuramente Barella, l’ho già detto, mi piace quello che fa, come gioca, come lotta. È un centrocampista dalla dimensione internazionale perché fa tutto quello che fanno i grandi del suo ruolo: attacca, difende, fa pressing, accompagna l’azione, tira da fuori, accelera, insomma è il prototipo del grande centrocampista internazionale. L’altro è Immobile: ho tanta fiducia in lui, e credo che sia arrivato il momento di riscuotere a livello internazionale tutto quanto ha seminato in questi anni».

MANCINI – «Mancini ha fatto davvero tanto. Ha dato grandissima convinzione alla squadra, propositività, un gioco offensivo, fiducia nei giovani. Questa Nazionale sa di essere forte e, soprattutto, sa come si vince».