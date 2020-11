Italia, dubbio Immobile: possibile convocazione per Scamacca

Immobile potrebbe saltare la convocazione per le prossime sfide dell’Italia. Mancini pensa a Scamacca per le gare con Estonia, Polonia e Bosnia

Il caos tamponi alla Lazio potrebbe precludere la convocazione di Immobile per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League (Polonia e Bosnia) e per l’amichevole con l’Estonia.

Belotti, Caputo e Kean saranno inseriti nella lista del Ct Mancini, quest’ultimo positivo al Covid-19 e che non sarà in panchina almeno per il test di Firenze contro gli estoni. Potrebbe quindi trovare posto nelle convocazioni del selezionatore azzurro Gianluca Scamacca, protagonista di un buono inizio di stagione al Genoa con le due reti consecutive segnate nel derby contro la Sampdoria e nell’ultima sfida con il Torino come scrive La Gazzetta dello Sport.