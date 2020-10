Italia, Mancini: «Problemi coi tamponi, ma siamo concentrati»

Roberto Mancini ha parlato in vista della partita di questa sera contro l’Olanda

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al portalo olandese Nos.nl in vista della partita di questa sera contro l’Olanda. Il c.t. azzurro ha fatto il punto anche dei tamponi effettuati negli ultimi giorni.

«Abbiamo avuto dei problemi con i test, ma ora è tutto ok. Noi siamo concentrati in vista della partita con l’Olanda. Non ci sono stati grandi problemi e siamo pronti per la partita. E’ speciale giocare a Bergamo per ciò che è successo ma non abbiamo bisogno di ulteriori motivazioni per questo match. Abbiamo una buona squadra con tanti giovani. Sono ragazzi importanti per il futuro e abbiamo bisogno di crescere in vista dell’Europeo».