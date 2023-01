Italia, Mancini: «Zaniolo? Deve mettersi a disposizione della squadra e sfruttare il suo talento»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a margine della tavola rotonda organizzata a Roma dal CONI

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a margine della tavola rotonda. Tanti i temi affrontati dal ct a partire da Zaniolo fino ad arrivare alla situazione in casa Juve.

ZANIOLO – «Io credo lui sia un ragazzo con grandi qualità, come tutti deve mettersi a disposizione della squadra e sfruttare il suo talento».

NATIONS LEAGUE – «Sarà a giugno. Abbiamo prima due partite importanti, però poi vincere la Nations League con ragazzi più giovani potrebbe essere una buona cosa. Il mantra sarà quello di ringiovanire la squadra pensando anche al 2024 e alle prospettive future».

SITUAZIONE JUVE PUO’ INFLUENZARE I GIOCATORI – «Questo non lo so. I giocatori poi vanno in campo, pensano ad allenarsi e a giocare, non credo».