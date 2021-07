Italia, scatta la missione Qatar 2022: Mancini deve trovare un 9

Dopo la vittoria dell’Europeo, l’Italia guarda ora al Mondiale in Qatar. Mancini deve trovare una punta

La festa per la vittoria dell’Europeo non è ancora terminata, ma Roberto Mancini deve già pensare al futuro. Nel mirino c’è il Mondiale in Qatar dell’anno prossimo, altro appuntamento non steccare. Il c.t. in vista della rassegna intercontinentale dovrà però trovare una punta, grande problema della Nazionale a Euro 2020.

Come riportato da Tuttosport, il commissario tecnico monitora con attenzione Scamacca, protagonista con l’Under 21, e la sorpresa Piccoli. Raspadori, invece, dovrà riconfermarsi e guadagnarsi un posto da protagonista.