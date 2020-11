Italia, Nicolato: «Dall’Under alla Nazionale maggiore da protagonisti”

Il Ct dell’Under 21 Nicolato si è soffermato sul lavoro degli Azzurrini in simbiosi con l’Italia di Mancini e della qualificazione all’Europeo

Paolo Nicolato, CT dell’Under 21, fa il punto sul lavoro svolto alla guida degli Azzurrini che si sono brillantemente qualificati per gli Europei di categoria: «Abbiamo raggiunto obiettivi in un momento così difficile e non era affatto scontato. Siamo riusciti a superare le difficoltà da grande gruppo, con grande coesione, e questo ci rende ancora più felici e soddisfatti».

Dall’Under alla Nazionale maggiore – «I ragazzi saliti con Mancini non sono comprimari ma protagonisti. E’ una soddisfazione per tutti i settori della Federazione. Io spero di poter rimpinguare il numero, perché sotto l’aspetto della continuità, della quantità, dobbiamo migliorare rispetto alle altre nazionali della nostra categoria: il travaso deve incrementarsi ancora».

Divertimento – «Il motore di tutto deve essere il divertimento, un divertimento serio, certo. Perché se mi diverto apprendo meglio. In Nazionale stiamo tutti prendendo quella strada ì: i ragazzi sono contenti di quello che fanno. L’altra cosa a cui crediamo molto, conseguenza di questa, è lo spirito».

Europei – «L’Inghilterra ha tra ’99, 2000 e 2001 un gruppo forte, la Spagna e’ la Spagna, il Portogallo se fa scendere tutti i ’99 e’ fortissimo. Io voglio ottenere il massimo da quello che faccio e che chi sta con me faccia altrettanto. La vittoria è la conseguenza di un lavoro, non il fine. Bisogna dare tutto. E dando tutto siamo arrivati fino a qui».