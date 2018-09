Bonucci scendendo in campo in Italia-Polonia raggiunge le 81 presenze con la Nazionale e l’11esimo posto nella classifica all time

Questa sera l’Italia affronterà la Polonia allo stadio Dall’Ara di Bologna per la partita di esordio in Nations League. Il match è importante di per sé, come ha sottolineato il nuovo ct Roberto Mancini, ma lo sarà ancora di più per Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, tornato a Torino dopo solo un anno al Milan, questa sera entrerà ufficialmente nell’élite dei giocatori azzurri raggiungendo 81 presenze con la Nazionale. Bonucci sale all’11esimo posto in classifica tra i più presenti in maglia azzurra, alla pari di grandi campioni come Franco Baresi, Giuseppe Bergomi e Marco Tardelli.

Parlando sempre di Juventus, per Paulo Dybala invece non c’è pare quando si tratta di Nazionale. Il nuovo ct ad interim Lionel Scaloni ha confermato in conferenza stampa che né l’attaccante bianconero né l’interista Mauro Icardi scenderanno in campo nell’amichevole con il Guatemala di domani nonostante l’assenza di molti big tra cui Lionel Messi. L’allenatore ha motivato la sua scelta affermando che Dybala con il suo permesso è arrivato in ritardo per il ritiro per motivi personali.