Mancini prima di Italia-Polonia ha sottolineato quanto giocare per i tre punti sia più stimolante, in particolare per i giovani

Mancano pochi minuti all’esordio dell’Italia in Nations League, prima uscita ufficiale per il nuovo ct Roberto Mancini. L’ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo ha parlato ai microfoni di Rai Sport del futuro della Nazionale e di alcuni giocatori chiave come Balotelli e Bernardeschi: «Non so se l’Italia è pronta per ripartire perché credo che un po’ di tempo ci voglia. E’ importante però giocare subito per i tre punti in modo che i ragazzi più giovani che sono qui possono apprendere in fretta e capire che quando si gioca per la Nazionale bisogna sempre vincere e fare il massimo».

Mancini ha poi parlato del clima che si è formato all’interno del gruppo azzurro anche grazie a novità come la musica durante il riscaldamento: «Io son felice perché giocare a calcio penso sia la cosa più bella e giocare per la Nazione è ancora più bello. Questi ragazzi che arrivano a giocare queste partite devono divertirsi. La musica? Non so se è una novità. All’estero si usa molto perché comunque porta allegria. Serve quando si fa riscaldamento, quando si fanno le cose serie non c’è la musica».

Infine, il ct ha chiarito alcuni aspetti in merito alla formazione che scenderà in campo con la Polonia: «Forse Balotelli non ha nelle gambe i novanta minuti. Bernardeschi mezzala? Credo che ci voglia un po’ di tempo perché giocare a centrocampo è diverso rispetto a dove gioca ora però ha le qualità per poterlo fare».

