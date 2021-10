Italia, interrotto il record di imbattibilità: ko dopo 37 partite

Perdendo con la Spagna, l’Italia ha visto interrompersi la serie di imbattibilità che durava da tre anni

Una doppietta di Ferran Torres lancia la Spagna in finale di Nations League. All’Italia non basta la rete di Pellegrini nel finale: gli azzurri domenica giocheranno la finale per il terzo e quarto posto. Una sconfitta che in gare ufficiali, in casa, non arrivava dal 1999.

I due gol dell’attaccante del City, inoltre, hanno interrotto quella striscia di imbattibilità che, con Mancini in panchina, durava da ormai 37 partite.