Italia San Marino, Mancini ha deciso: Bernardeschi capitano

Federico Bernardeschi capitano in Italia-San Marino: l’esterno bianconero scende in campo con la fascia al braccio

Fascia al braccio per Federico Bernardeschi nell’amichevole tra Italia e San Marino. L’esterno bianconero, nella serata nella sfida della Sardegna Arena, è stato schierato titolare da Roberto Mancini, che ha deciso di renderlo capitano.

Un riconoscimento importante per un giocatore che ha avuto una stagione particolarmente difficile a causa dello scarso impiego e non solo: un’iniezione di fiducia, inoltre, in vista di Euro 2020.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24