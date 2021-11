L’Italia questa sera affronta la Svizzera con tante assenze: in difesa toccherà alla coppia Bonucci-Acerbi, i precedenti fanno ben sperare

Stasera è la notte più importante per l’Italia e per il Ct Mancini, che contro la Svizzera si giocherà le Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Servirà la spinta dell’Olimpico come in quel 16 Giugno proprio contro gli svizzeri.

Tante assenze per la nostra Nazionale che potrà contare sulla coppia difensiva Bonucci-Acerbi (sarà la nona volta nell’era Mancini che i due faranno coppia) e quel precedente che fa ben sperare. Era, appunto il 16 Giugno, e la partita proprio Italia-Svizzera, quando al 24′ della prima frazione di gioco Chiellini chiese il cambio e al suo post entrò proprio il centrale della Lazio. Furono 66 minuti positivi e con zero gol subiti, ed è anche per questo che la coppia Bonucci-Acerbi può portare in dote un pò di scaramanzia positiva in vista della sfida di questa sera. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.