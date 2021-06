Italia Turchia: Gunes ha risolto anche l’ultimo dubbio di formazione. Gli aggiornamenti

Formazioni Italia Turchia: i nostri avversari hanno sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione. Le ultimissime

Arrivano gli ultimi aggiornamenti dall’Olimpico di Roma. La formazione dell’Italia è ormai decisa, qualche dubbio in più invece per i turchi che dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 e questi protagonisti: Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Ayhan, Yokuslu; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Ylmaz.

L’unico dubbio di Gunus, come riporta Sky Sport, riguarda uno dei tre trequartisti: il neo campione di Francia Yazici è stato in ballottaggio fino all’ultimo con l’ex Roma Cengiz Under, ma alla fine dovrebbe avere la meglio e partirà dal 1′.