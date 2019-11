Italia U21, Pinamonti: «Contento per il gol, continuiamo così»

L’attaccante dell’Italia Under 21 e del Genoa, Andrea Pinamonti, ha commentato la larga vittoria ottenuta contro il Genoa: ecco le sue parole

Andrea Pinamonti, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato la vittoria dell’Under 21 contro l’Armenia.

PINAMONTI – «Sono molto contento per il gol, lo avevo cercato e oggi è arrivato. Nicolato ci dice di non pensare solo a noi stessi, ma alla squadra così poi ci divertiamo di più. Sfida a due tra noi e l’Irlanda? Non penso, ancora mancano tante partite, ma se giochiamo così possiamo andare lontano».