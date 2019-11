Italia U21, tegola Bastoni: il difensore lascia il ritiro

Bastoni lascia il ritiro della nazionale Under 21: il difensore dell’Inter salterà le sfide contro Islanda e Armenia

Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro dell’Under 21 per sottoporsi a nuovi accertamenti dopo l’infortunio rimediato nella sfida tra Inter e Hellas Verona. Brutta tegola per l’Italia in vista degli impegni contro Islanda e Armenia.

Come riportato da Sky Sport, non è ancora noto se il commissario tecnico della nazionale Paolo Nicolato chiamerà un altro calciatore per sostituire il difensore nerazzurro.