Italia Under 17, Nunziata applaude i suoi: «Anno meraviglioso»

Carmine Nunziata, ct dell‘Italia Under 17, ha parlato dopo la sconfitta con il Brasile ai mondiali di categoria che è costata l’eliminazione alla sua squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa riportate dal sito della FIGC.

«È stato un anno meraviglioso. Abbiamo conquistato un secondo posto agli Europei e concluso tra le prime otto squadre al Mondo. Dovete essere fieri di quello che avete fatto e io non smetterò mai di ringraziarvi per i sacrifici e la determinazione che ci avete messo. Questo è solo l’inizio, mettete sempre questo entusiasmo e il futuro per voi sarà radioso»