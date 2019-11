Italia Under 20, Delli Carri: «Il gol una gioia. Sul blocco Juve…» – VIDEO

Nazionale Under 20: Filippo Delli Carri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Italia Svizzera

(dal nostro inviato a Biella) – Filippo Delli Carri ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell’Italia Under 20 contro la Svizzera. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PARTITA – «È stata una partita complicata, da tanti punti di vista. Non è stato facile, poi ci ha fischiato un rigore secondo me inesistente… Non è stato facile andare subito in svantaggio. Siamo una grande squadra, compatta, forse abbiamo meno qualità di altre squadre ma è il gruppo a venire fuori. Questo è stato determinante oggi».