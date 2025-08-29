Italia U21, ecco i convocati per le partite contro Montenegro e Macedonia del Nord. La lista

Italia U21, i convocati per le sfide contro Montenegro e Macedonia del Nord. La lista completa del ct Baldini

Il commissario tecnico Silvio Baldini, allenatore esperto noto per il suo approccio diretto e per la lunga carriera tra Serie A e B, ha ufficializzato la lista dei convocati della Nazionale italiana Under 21 per le prime due sfide di qualificazione al prossimo Campionato Europeo di categoria.

Gli Azzurrini esordiranno il 5 settembre alle ore 18:15 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone contro il Montenegro, formazione giovane ma in crescita, capace di mettere in difficoltà avversari più quotati grazie a una difesa solida e compatta. Quattro giorni più tardi, il 9 settembre alle 18:15, la squadra volerà a Skopje per affrontare in trasferta la Macedonia del Nord, selezione che negli ultimi anni ha dato prova di grande intensità e determinazione.

Un gruppo giovane e ambizioso

Tra i convocati spiccano diversi talenti già protagonisti in Serie A e Serie B. Il commissario tecnico ha sottolineato l’importanza di partire con il piede giusto: “Le prime gare sono decisive per creare entusiasmo e accumulare punti preziosi in ottica qualificazione”.

Obiettivo: partire forte verso l’Europeo

Il girone vede la presenza di squadre competitive e ogni passo falso potrebbe complicare il cammino verso la fase finale del torneo, in programma nell’estate del 2027. Per l’Italia, tradizionalmente tra le favorite della competizione, le sfide contro Montenegro e Macedonia del Nord rappresentano un banco di prova fondamentale per testare la coesione del gruppo e la capacità di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Con una rosa ricca di giovani promesse e un allenatore determinato a imprimere la propria impronta, l’Italia Under 21 punta a iniziare il percorso di qualificazione con due vittorie che darebbero fiducia e slancio per le sfide future.

I convocati

PORTIERI: Mascardi, Motta, Nava.



DIFENSORI: Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Idrissi, Kayode, Mane, Marianucci, Moruzzi, Palestra.

CENTROCAMPISTI: Amatucci, Berti, Dagasso, Lipani, Ndour, Pisilli.



ATTACCANTI: Camarda, Cherubini, Fini, Koleosho, Pafundi, Raimondo, Venturino.