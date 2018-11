Italia-USA: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Italia -USA, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Persa la possibilità di accedere alla Final Four della Nations League, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Portogallo, la Nazionale di Mancini scenderà in campo contro la selezione degli Stati Uniti d’America in una affascinante amichevole tra due delle più note escluse ai recenti Mondiali di Russia 2018. La bella prestazione offerta a San Siro dagli Azzurri ha lasciato, parzialmente, l’amaro in bocca, per via, principalmente, dell’incapacità della selezione italiana di riuscire a finalizzare le numerose occasioni create nella metà campo avversaria. Certamente, il bel gioco è stata una piacevole sorpresa ma, per ambire a scalare posizioni e guadagnare punti e vittorie, sarà necessario trasformare questa recente “abitudine” in qualcosa di più concreto, già a partire da questa sera. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Italia-USA: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45



Italia-USA: formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Barella, Sensi; Berardi, Lasagna, Chiesa. Ct: Mancini

Usa (3-5-2): Horvath; Carter-Vickers, Zimmerman, Long, Cannon, Delgado, Adams, Acosta, Moore; Pulisic, Sargent. Ct: Sarachan

Average age: 22 years and 71 days. Today's #USMNT XI vs. 🇮🇹 is the youngest in the modern era. » https://t.co/WJRcCaI8R4 pic.twitter.com/bq3gyI3raZ — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) November 20, 2018

Italia-USA: probabili formazioni e pre-partita

Qui Italia. La buona, ma infruttuosa, prestazione di San Siro ha portato con sé un po’ di rammarico per l’occasione persa ma, allo stesso tempo, ha dimostrato che la Nazionale di Mancini si fonda su basi solide. Il CT, per l’occasione, cercherà di dare spazio a coloro che fino a questo momento hanno avute poche possibilità oppure ai nuovi esordienti. In porta, spazio a Sirigu, con De Sciglio ed Emerson sulle fasce e la coppia juventina Bonucci˗Rugani al centro. Nel centrocampo a tre, spazio a Verratti, Sensi e Barella. Le vere novità saranno, però, in avanti con Lasagna in posizione centrale e Berardi e il centrocampista dell’Hoffenheim Grifo, che avrà la maglia numero 10.

Qui USA. Non se la passa di certo benissimo il CT Sarachan, reduce da una netta sconfitta. Anche la selezione statunitense, dopo il fallimento nelle qualificazioni ai Mondiali, sta attraversando una fase di rinnovamento e cambiamento, ben espresso dal lancio dei giovanissimi figli d’arte Weah e Klinsmann. Il primo dovrebbe partire titolare, il secondo non è sicuro. Nel 4-2-3-1 dovrebbero trovare spazio Cannon e Yedlin con Carter-Vickers e Brooks centrali. Il dubbio è in attacco, nel ruolo di prima punta, dove ci sarà il ballottaggio tra Wood e Sargent. Il trio di fantasisti dovrebbe essere composto da Pulisic, Gall e Weah.

Italia (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Emerson Palmieri; Barella, Verratti, Sensi; Berardi, Lasagna, Grifo. Ct: Roberto Mancini

USA (4-2-3-1): Horvath; Yedlin, Carter-Vickers, Brooks, Cannon; Acosta, Trapp; Pulisić, Gall, T.Weah; Sargent. Ct: Dave Sarachan

Italia-USA: precedenti

Quella che andrà in scena alla Luminus Arena di Genk tra Italia e Usa sarà la settima sfida tra le due selezioni, per un bilancio complessivo che pende nettamente a favore degli Azzurri con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo incontro disputate risale al febbraio 2012 e coincide con l’unica sconfitta della formazione azzurra, guidata allora da Cesare Prandelli e maturata con il gol di Clint Dempsey. L’unico pareggio, invece, porta con sé un dolce ricordo, dal momento che risale alla fase a gironi dei Mondiali 2006: a Kaiserslautern, l’iniziale vantaggio firmato da Gilardino venne “annullato” dall’autogol di Zaccardo, che sancì anche l’unico gol su azione subito dall’Italia. Gli altri quattro precedenti, infine, sono stati soltanto successi.

Italia-USA: arbitro

Sarà il turco Cuneyt Cakir il direttore di gara scelto dalla FIFA per dirigere l’amichevole internazionale tra Italia e USA. Un arbitro esperto e navigato, classe 1976, assicuratore di professione, che ha fatto il suo esordio su un campo da calcio, come arbitro, nel 2001, diventando internazionale nel 2006. Sono già 15 le direzioni di gara nella stagione attuale, suddivise tra Champions League, Super Lig turca, Nations League, Saudi Super Cup e la Coppa nazionale turca. A coadiuvarlo, saranno i connazionali Duran e Ongun, il quarto uomo sarà Ulusoy mentre alla postazione VAR siederà Simsek.

Italia-USA Streaming: dove vederla in tv

Italia-USA sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.