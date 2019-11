Italia, Vialli: «Essere il nuovo capo delegazione è un onore»

Le dichiarazioni da Coverciano di Gianluca Vialli, nominato ufficialmente nuovo capo delegazione dell’Italia

Gianluca Vialli è ufficialmente il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana. Ecco le dichiarazioni dell’ex Sampdoria da Coverciano, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

«È un onore essere stato chiamato dal presidente Gabriele Gravina per ricoprire il ruolo che è stato del grande Gigi Riva. Sarà bello poter essere un ispiratore e un supporto per tanti giovani calciatori. Porterò la mia esperienza di ex calciatore, di ex allenatore e dirigente al servizio della Nazionale».

Vialli prosegue: «E’ bello ritrovare Mancini e quelli dello staff con cui ho diviso tanti bei momenti. Roberto ha detto che ritrovarci adesso in Nazionale ci fa capire quanto tempo è passato. Io dico che questa esperienza invece ci farà sentire di nuovo giovani».