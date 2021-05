Italiano conteso da Lazio e Verona: le ultime sul tecnico dello Spezia

Tutti pazzi per Italiano: l’attuale tecnico dello Spezia infatti è conteso da Lazio ed Hellas Verona che lo vorrebbero sulla propria panchina

Lazio e Verona alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo aver salutato rispettivamente Inzaghi e Juric, entrambi i club sono alla ricerca di un nuovo tecnico e tutte e due hanno puntato su Vincenzo Italiano.

Come riporta Gianluca di Marzio nel caso in cui la Lazio dovesse affondare, sono forti le probabilità che la società biancoceleste riesca a battere la concorrenza per convincere l’allenatore. Le prossime ore saranno decisive per capire chi sarà il successore di Simone Inzaghi.