Izzo assolto con formula piena per frode sportiva e concorso esterno in associazione mafiosa: «Ho sempre avuto fiducia nella giustizia»

Assoluzione piena per Izzo: il calciatore del Monza era imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e frode sportiva: il fatto non sussiste

Assoluzione piena per Armando Izzo, difensore del Monza, nel processo che lo vedeva imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e frode sportiva aggravata dal metodo mafioso. La Corte d’Appello di Napoli ha stabilito che “il fatto non sussiste” per il primo capo d’accusa e che Izzo non ha commesso il reato di frode sportiva, legato alla presunta alterazione della gara Modena-Avellino del 17 maggio 2014. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.

IZZO – «Sono molto soddisfatto della sentenza. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e non finirò mai di ringraziare i miei avvocati, che hanno creduto in me fin dall’inizio».