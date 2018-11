Campo libero Juve: il Bayern non riscatterà James Rodriguez, il Real fissa la cifra

James Rodriguez più lontano dal Bayern Monaco: il club tedesco, dopo l’ultimo infortunio del colombiano, avrebbe deciso di non riscattarlo dal Real Madrid. La Juve può farsi sotto

La suggestione James Rodriguez per la Juventus sarebbe un po’ meno una suggestione, mettiamola così. Almeno stando alle indiscrezioni della stampa tedesca oggi, abbastanza sicura del fatto che, a fine stagione (ma c’è chi ipotizza irrealisticamente anche un po’ prima) il fantasista del Bayern Monaco possa tornare alla base, ovvero al Real Madrid. Il club bavarese avrebbe insomma deciso di non riscattare Rodriguez, in prestito oneroso biennale al Bayern (pagati finora già 13 milioni di euro circa, ovvero 6,5 milioni l’anno, più pesante ingaggio): alla base della scelta ci sarebbero i problemi fisici del colombiano, attualmente out per un problema (si parla di sospetta lesione) ai legamenti del ginocchio che, a quanto pare, sarebbe abbastanza preoccupante per lo staff medico del Bayern.

Insomma, lungi dal dire che Rodriguez sia rotto, restano forti perplessità sulla sua tenuta fisica: da qui la decisione di non riscattarlo da parte del Bayern, specie in considerazione della cifra pattuita col Real un paio di anni fa circa ormai, ovvero 35 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 42. Sarebbe proprio questa la cifra a cui il club spagnolo accetterebbe di cedere nuovamente il colombiano alla Juventus, mettendo in tasca la somma che aveva già preventivato inizialmente (del resto, appena un anno fa, il Bayern pareva abbastanza deciso nel volersi tenere James). Ci sarebbero poi i circa 6,5 milioni di euro netti dello stipendio… Insomma, Rodriguez è una suggestione più concreta per la Juve, ma sempre costosa.