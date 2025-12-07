Jamie Vardy e la sua consacrazione alla Cremonese. Goal, emozioni e... - Calcio News 24

Jamie Vardy è completamente rinato alla corte della Cremonese. Goal ed emozioni

A quasi 39 anni, Jamie Vardy non ha alcuna intenzione di smettere di stupire.

Arrivato a Cremona l’ultimo giorno di mercato dopo un’estate da svincolato, l’eterno bomber inglese sta ritrovando la forma migliore e, soprattutto, il feeling con il gol. La doppietta contro il Bologna ha acceso l’entusiasmo dello Zini, che oggi, nel lunch match contro il Lecce (ore 12.30), si prepara a spingerlo verso una nuova impresa.



L’impatto di Vardy non è stato solo tecnico, ma anche umano. L’umiltà con cui si è calato nella nuova realtà ha conquistato tutti, compagni e mister Nicola. E la sua leggenda continua a varcare i confini: oggi allo stadio sono attesi circa quaranta tifosi provenienti direttamente da Leicester, pronti a sostenere il loro idolo. Una sorta di pellegrinaggio iniziato quasi per caso a fine settembre da una coppia di supporter e cresciuto di partita in partita.



Anche gli avversari non nascondono l’ammirazione. Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce reduce dalla vittoria sul Torino, ha speso parole al miele per l’attaccante grigiorosso: “Alla sua tenera età ha dimostrato di essere un campione. Ha una capacità di attaccare la profondità come pochi, mi ricorda Pippo Inzaghi. Quando è lì davanti perdona poco, è un’arma importante per loro”.



Nicola, che dovrà fare a meno di Pezzella febbricitante (pronto Floriani a sinistra), si affiderà alla coppia gol Vardy-Bonazzoli per scardinare la difesa salentina, finora molto solida in trasferta. “Il Lecce lotta per il nostro stesso obiettivo, sarà una battaglia”, ha avvertito il tecnico della Cremonese. Una battaglia che i grigiorossi affronteranno con una maglia speciale natalizia, dedicata alla campagna “Soli mai” contro la solitudine. Con un Vardy così, però, la Cremonese non è mai sola.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIONEWS24