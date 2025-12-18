Jashari: «Finalmente l’infortunio è ormai alle spalle. Il Milan lo volevo a tutti costi in estate. Ecco il mio rapporto con Allegri»

Jashari ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco alcune parole dette dal centrocampista del Milan. Le sue dichiarazioni

Jashari, come si sente adesso? «Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto in allenamento e non ho avuto mai problemi. Neppure nell’amichevole giocata durante la sosta per le nazionali o in Coppa Italia contro la Lazio. La gamba non mi dà più fastidio e sono felice di questo».

L’infortunio in allenamento il 27 agosto non ci voleva. «Onestamente, dopo un’estate nella quale la trattativa per il mio arrivo al Milan era stata lunga, avere un problema del genere non è stato il massimo. Lavoravo da tre settimane con la squadra, stavo crescendo e credo che chiunque al posto mio non sarebbe stato felice. Sfortuna… Nel calcio capita. Volevo essere in campo per aiutare la squadra e far felici i tifosi, ma non è stato possibile. Nella vita però tutto ha una ragione: vuol dire che doveva esserci anche questo stop nel mio viaggio qui al Milan».

Che allenatore è Allegri? «Il mister è importante, ci sta sempre vicino. Avere uno come lui dà fiducia ai singoli e allo spogliatoio. Per i nostri successi è fondamentale: ha esperienza e ha lavorato con incredibili giocatori. Da uno come lui posso imparare molto».