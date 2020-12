Maehle, la nuova freccia dell’Atalanta sulle orme di Castagne

C’è grande curiosità in casa Atalanta per vedere all’opera Joakim Maehle, il nuovo esterno pronto a recitare il ruolo di prima alternativa a Gosens e Hateboer

Joakim Maehle sbarca a Bergamo con un compito ben preciso, ovvero coprire le falle sulle fasce nerazzurre. Gli esterni, si sa, rivestono un ruolo chiave nella manovra dell’Atalanta, ma tra i molti acquisti azzeccati di questi anni si sono visti anche parecchi flop. Ultimi dei quali i vari Mojica, Depaoli e Piccini…

Nessuno di essi in questo primo scorcio di stagione ha infatti convinto e, alle spalle dei titolarissimi Hateboer e Gosens, c’è stato sostanzialmente il vuoto. Buco creato la scorsa estate con la strepitosa, economicamente parlando, cessione di Castagne al Leicester per circa 25 milioni di Euro.

E per colmare la partenza del laterale belga, quale miglior scelta di colui che ne aveva di fatto ereditato i compiti nel Genk? Joakim Maehle, infatti, nel 2017 lasciò appena ventenne il suo Aalborg per sostituire Castagne, trasferitosi in quell’anno nel nostro campionato.

Il terzino danese, in questo 2020 diventato anche punto fermo della sua Nazionale, ha tutte le caratteristiche primarie del laterale “gasperiniano”. Forza fisica, intensità e doti atletiche straripanti: vi ricorda forse qualcuno? Già, lo stereotipo perfetto, almeno sulla carta.

Dopo aver sostenuto le visite mediche, Maehle è ora pronto per i primi allenamenti a Zingonia con la possibilità concreta di ottenere la convocazione al più presto. Una volta aperta la sessione di mercato, lunedì 4 gennaio, ecco che il primo incontro utile potrebbe essere quello contro il Parma di mercoledì 6.

Una freccia in più nella faretra di Gasperini, da sfruttare non soltanto nei cicli di turnover obbligato, ma anche come utilissimo ricambio a gara in corso. La somma investita, circa 10 milioni, è altresì di tutto rispetto: insomma, l’Atalanta crede eccome nelle potenzialità di Maehle, nuovo degno interprete nel coro dei travolgenti esterni nerazzurri.