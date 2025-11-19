Joao Cancelo Al-Hilal: il terzino portoghese vuole più continuità e chiede di tornare in Europa, ma Inzaghi dice no alla sua cessione! La situaizone

Joao Cancelo Al-Hilal, il terzino esprime il malcontento per la mancanza di continuità e sogna un ritorno in Europa, ma Inzaghi non ha intenzione di lasciarlo partire

Il futuro di Joao Cancelo torna ad agitare il panorama dell’Al-Hilal. Negli ultimi giorni, il club saudita vive un clima di incertezza dopo che il terzino portoghese avrebbe comunicato alla dirigenza l’intenzione di lasciare la squadra in tempi brevi, a causa della mancanza di continuità che sta vivendo in questa stagione.

Il malcontento

Secondo il media saudita 365Scores, il calciatore ritiene che la sua situazione sportiva potrebbe mettere a rischio la fase finale della sua carriera se persistesse la dinamica attuale di scarsi minuti sul terreno di gioco. Cancelo non ha nascosto il suo malumore da quando è stato iscritto unicamente nella lista asiatica per la prima volta, una decisione che ha interpretato come un segnale di mancanza di fiducia.

Il sogno Europeo

Lo stesso calciatore ha recentemente affermato che, a 31 anni, il suo “sogno” era tornare in Europa. Con un contratto fino al 2027, il club saudita gli aveva chiuso la porta a una partenza la scorsa estate, anche se sembra che il giocatore possa tentare nuovamente di trovare una “via di fuga” a gennaio. «Ovviamente, sogno di tornare in Europa. Mi resta un anno di contratto con l’Al Hilal, ma sono sempre aperto a nuove avventure. Solo il futuro lo dirà», ha dichiarato in una conferenza stampa durante il ritiro con la nazionale portoghese.

Di fronte a questo scenario, la stessa fonte indica che fonti del club confermano che l’internazionale portoghese ha già manifestato la sua intenzione di partire nella prossima finestra di trasferimenti e che Jorge Mendes, il suo agente, ha già avviato contatti per esplorare possibili destinazioni in Europa.

Il messaggio di Simone Inzaghi

Nonostante la volontà del calciatore, lo stesso media assicura che il tecnico Simone Inzaghi non contempla al momento di lasciare partire Cancelo e che ha comunicato, sia al giocatore che alla dirigenza, il suo desiderio di trattenerlo. L’allenatore gli avrebbe persino promesso un maggior protagonismo nelle prossime partite, consapevole che, in caso contrario, la situazione potrebbe ulteriormente inasprirsi.

Durante questa pausa per le nazionali, Cancelo ha avuto un ruolo di primo piano con la selezione di Roberto Martínez e, con il Portogallo già qualificato per il Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico del 2026, il terzino cerca continuità e ritmo competitivo per arrivare nella migliore forma all’appuntamento mondiale. La telenovela Cancelo si arricchisce così di un nuovo capitolo, con il desiderio del giocatore di tornare in Europa che si scontra con la ferma volontà del suo attuale allenatore di trattenerlo. Sarà il mercato di gennaio a dirci se questa tensione si risolverà con un addio o una riconciliazione.

