Joao Mario allo Sporting Lisbona: battuta la concorrenza di Besiktas e Spartak Mosca

Inter e Sporting Club Portugal hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Joao Mario nel club campione di Portogallo

Ci siamo per il passaggio definitivo di Joao Mario allo Sporting Club Portugal. Il club campione di Portogallo e l’Inter – scrive il quotidiano Record – avrebbero praticamente chiuso l’accordo per il centrocampista classe ’93.

L’intesa tra le parti è imminente, con il giocatore atteso la prossima settimana per sottoscrivere il contratto per la permanenza a titolo definitivo allo Sporting. Nelle casse dell’Inter finirebbero circa 8 milioni di euro. La società lusitana per Joao Mario ha battuto la concorrenza di Besiktas e Spartak Mosca.