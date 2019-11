Joao Mario giocatore del mese in Russia: riscatto sempre più vicino

Joao Mario sta convincendo tifosi e addetti ai lavori con le sue ottime prestazioni alla Lokomotiv Mosca: riscatto vicino

Joao Mario sta convincendo i tifosi della Lokomotiv Mosca e gli addetti ai lavori russi. L’impatto del centrocampista portoghese in Russia è stato fin qui decisamente positivo (7 presenze in campionato e 3 in Champions League tutte da titolare e anche un gol segnato).

Tanto che i tifosi russi l’hanno eletto giocatore del mese. Ottima notizia per i russi e ottima notizia anche per i nerazzurri, perché il portoghese si è trasferito a Mosca in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni e se continuerà così sembra quasi scontato che la Lokomotiv lo eserciterà.