Il centrocampista portoghese Joao Mario, in uscita dai nerazzurri, sembra vicino all’approdo in Russia. Probabile il prestito con d.d.r.

Dopo le voci che lo davano vicinissimo alla Spagna, in particolare al Betis Siviglia, Joao Mario sembra invece pronto a volare in Russia. Il centrocampista portoghese in uscita dall’Inter piace infatti al Rubin Kazan. La finestra di mercato della lega russa si chiude il 31 agosto, e questo potrebbe aiutare la trattativa, ma i contatti sono già frequenti. Il tecnico Berdiyew ha perso infatti Alex Song, ex obiettivo nerazzurro diretto al Sion, e ora sarebbe interessato al giocatore ai margini del progetto di Spalletti. Difficile l’obbligo di riscatto che vorrebbe Piero Ausilio, molto più semplice un diritto di riscatto corposo con la speranza che Joao Mario possa rivalutarsi.