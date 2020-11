Joaquin duro su Koeman: «Non lo assumerei neppure come operaio»

Joaquin, giocatore del Betis che sabato affronterà il Barcellona, ha parlato con toni molto duri di Ronald Koeman. Le sue parole

Joaquin, attuale giocatore del Betis che sabato affronterà il Barcellona, ha parlato con toni molto duri di Ronald Koeman. Le sue parole a “El Larguero”.

«Koeman al Valencia? Non è stata certo la migliore esperienza della mia vita. Non vorrei parlarne perché quello che ho passato è stato brutto. Se assumerei Koeman se fossi presidente di un club? Non lo assumerei neppure come operaio. Fortunatamente il suo tempo al Valencia non è durato molto e abbiamo potuto salvare l’annata. Se lo saluterò? Sinceramente credo che nessuno dei due lo farà. Non penso che ci stringeremo la mano. Quello che è successo lì è stato brutto»