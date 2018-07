Joel Obi potrebbe passare dal Torino al Parma entro la fine dell’estate. Il ghanese vuole stare più vicino alla famiglia

L’esperienza di Joel Obi al Torino sembra destinata a chiudersi in estate. Il centrocampista nigeriano sembra intenzionato a lasciare i granata dopo tre anni passati sotto la Mole e avrebbe già scelto la sua futura squadra. Stando alle nostre fonti, il prodotto del vivaio dell’Inter avrebbe scelto Parma come sua prossima destinazione. La famiglia del giocatore vive proprio in Emilia e i ducali sono quindi l’opzione più agevole per restare vicino ai propri cari e allo stesso tempo ottenere il giusto riconoscimento per le ottime prestazioni messe in mostra nella passata stagione. Obi potrebbe quindi diventare il prossimo punto di riferimento della mediana del Parma e oltretutto ha già vestito la maglia gialloblu nella stagione 2013-2014, pur essendo sceso in campo solo in otto occasioni. Quest’anno il centrocampista ha raccolto 6 gol e 2 assist in 25 presenze con il Torino.

Obi potrebbe inoltre ritrovare a Parma anche l’ex compagno di squadra Antonio Cassano. L’ad dei ducali, Luca Carra, ha infatti aperto ad un ritorno del fenomeno barese. Il ghanese ha già giocato con Cassano non solo all’Inter ma anche nel club emiliano.