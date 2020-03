Julio Cesar: «Il miglior portiere mai affrontato? Buffon! Ecco perché…» – VIDEO

Julio Cesar ha affermato che il portiere più forte mai affrontato è Gigi Buffon: ecco il motivo spiegato dal brasiliano

Julio Cesar ha difeso per sette anni la porta dell’Inter vincendo tutto. Il portiere brasiliano, rispondendo ad alcune domande sul sito della FIFA, ha detto chi è il portiere più forte mai affrontato.

«Ho avuto il piacere di giocare contro portieri davvero forti, come Buffon, Cech, Dida, Casillas, Van Der Sar. Il migliore, secondo me, è Buffon, che ho affrontato sia in campionato che con la nazionale. È un campione e un modello per gli altri».