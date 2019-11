Julio Cesar: «Sarebbe bello vedere Juve-Inter, CR7-Neymar»

Julio Cesar parla di un’interessante scenario di mercato che comprenderebbe l’acquisto di Neymar da parte dell’Inter

Julio Cesar, intervenuto al canale YouTube Que Partitazo auspica un grande acquisto in casa Inter: «Con l’acquisto di Ronaldo il calcio italiano è tornato al centro dell’attenzione, non quanto ne avrebbe bisogno, ma Cristiano ha aiutato molto».

«Se Neymar giocasse in Italia nell’Inter sarebbe molto interessante per vedere il duello Juve-Inter, Ronaldo-Neymar, sarebbe meraviglioso per il calcio italiano. Da Messi-Ronaldo in Spagna si sposterebbe tutto a Neymar-Ronaldo in Italia».