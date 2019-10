In conferenza stampa Ivan Juric gonfia il petto e assicura che il suo Hellas Verona può giocarsela con tutte le squadre

Domani l’Hellas Verona tornerà in campo contro il Parma al Tardini per provare a riscattare la sconfitta nell’ultima giornata contro il Sassuolo. Ivan Juric in conferenza stampa ha suonato la carica assicurando che gli scaligeri non temono nessuno.

«L’Hellas Verona se la gioca con tutte le squadre. Sia le big che quelle di medio-bassa classifica»