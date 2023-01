Juve, Abodi: «Serve che siano comunicate le motivazioni»

Il ministro dello Sport Abodi ha parlato della situazione giudiziaria della Juve: «Un fatto che ancora deve essere spiegato bene»

Il ministro dello sport Andrea Abodi, davanti alle telecamere di Sportmediaset, ha parlato della vicenda giudiziaria della Juve. Di seguito le sue parole.

«Per moltissimi c’è l’interesse su un fatto che ancora deve essere spiegato bene. Sono note le decisioni, devono essere conosciute e comunicate le motivazioni e credo che questo sia un fatto fondamentale perchè avverto, non vivendo su Marte – con tutto il rispetto per i marziani – che ci sia bisogno di spiegare. Questa è una esigenza che ognuno nel proprio ruolo e nel rispetto dei ruoli deve essere soddisfatta, perchè che riguardi un settore sportivo, ma questo è un tema gfenerale, spiegare a volte è importante quanto decidere. Quindi aspetto le motivazioni anche io, non perchè io debba spiegare, perchè anche qui mi auguro che serva per l’opinione pubblica la chiarezza della distinzione dei ruoli»