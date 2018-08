No al Psg da parte della Juve per Alex Sandro che poteva aprire ad un arrivo di Marcelo, anche Marchisio e Kean non partiranno

Il calciomercato ci ha insegnato a non dare mai nulla per scontato, quindi quello che accadrà in queste ultime 72 ore di trattative può essere del tutto imprevedibile. Per esempio, si deve registrare un altro no della Juventus per un suo grande campione: respinto al mittente il Paris Saint Germain che si era affacciato per chiedere notizie di Alex Sandro. Se la richiesta fosse stata avanzata in precedenza e non in extremis, con il mercato in chiusura, probabilmente Beppe Marotta e Fabio Paratici avrebbero preso in serissima considerazione l’idea, soprattutto se l’offerta fosse stata uguale o superiore ai 45 milioni di euro. La cessione del fortissimo terzino sinistro, poteva portare a scenari imprevedibili per Marcelo. Amico strettissimo di Cristiano Ronaldo che sarebbe andatoalla Juventus con grande piacere. Marcelo è stato convocato dai blancos per la finale di Supercoppa Europea e lui stesso non si è voluto esprimere su questioni legate al claciomercato. Ma non sembrano esserci i tempi tecnici per imbastire una trattativa così complessa e così onerosa.

Intanto la Juventus si tiene stretto Alex Sandro, altro giocatore che sta andando verso il rinnovo di contratto. Se cessione ci sarà, sarà l’anno prossimo, nel frattempo Massimiliano Allegri proverà a sfruttare la sua voglia di riscatto che già nel corso della tournée estiva americana si è fatta notare. Ma il mercato bianconero non finisce qui perchè ci sono da registrare tanti interessamenti per Moise Kean. L’attaccante protagonista con l’Under 19 è assistito da Mino Raiola. La priorità del potente agente italolandese è che il suo gioiellino giochi e per questo sta valutando soprattutto le proposte che arrivano dall’estero: Nizza e Monaco. Ma Kean è richiestissimo anche in Italia da Parma e Udinese. Finora però alla Juventus non è ancora arrivata una proposta allettante né per un prestito oneroso né per una ces- sione con futuro diritto di riacquisto: ecco perché sta prendendo corpo anche l’ipotesi di una permanenza del ragazzo nella rosa di Allegri almeno fino a gennaio.

Le due squadre francesi sopracitate sono sulle tracce anche di Claudio Marchisio. Il Principino vorrebbe restare alla Juventus, ma i due club della Costa Azzurra stanno provando a tentarlo offrendogli un ruolo da protagonista nel campionato di Buffon, Neymar e Mbappè.