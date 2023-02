Juve, Allegri: «L’eliminazione in Champions ci ha lasciato l’amaro in bocca»

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno europeo di Europa League della Juve con il Nantes

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista de prossimo impegno della Juve in Europa League. Di seguito le sue parole.

EUROPA LEAGUE – «Domani inizia l’Europa League, un percorso europeo e diventa un obiettivo importante. Potrebbe essere una porta d’accesso alla prossima Champions League. Ora abbiamo questo spareggio col Nantes per approdare agli ottavi di finale e poi arrivare in fondo».

RABBIA DOPO ESSERE USCITI DALLA CHAMPIONS – «Il fatto di essere usciti dalla Champions ci ha lasciato l’amaro in bocca, molto arrabbiati. Domani inizia l’Europa League: non è semplice, vincere in Europa non è semplice e le squadre francesi sono difficili da affrontare. Il Nantes ha giocatori di velocità e tecnica, è un passaggio che si gioca sui 180′. Domani dobbiamo mettere le basi per andare a Nantes con un buon vantaggio».

