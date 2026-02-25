Juve e Atalanta, l’arte della rimonta: una vittoria per riscrivere il destino europeo. Le storie (quasi) impossibili

Juve e Atalanta sfidano la storia per ribaltare Dortmund e Galatasaray. Ecco le storie delle rimonte impossibili (o quasi)

Il calcio, si sa, è l’unica religione che non ammette sentenze definitive prima del triplice fischio. Se l’andata dei playoff ha lasciato ferite profonde, la storia recente ci insegna che il ritorno non è mai una semplice passerella, ma un territorio dove la logica si inchina alla follia. Per l’Atalanta, chiamata a ribaltare lo 0-2 di Dortmund, e per la Juventus, che deve risorgere dopo lo scivolone di Istanbul contro il Galatasaray, il sentiero è stretto, ma già tracciato da altri “folli” che hanno trasformato il baratro in gloria.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Non serve sfogliare almanacchi in bianco e nero per trovare ispirazione. Basta chiudere gli occhi e tornare alla notte di Anfield 2019, quando il Liverpool, senza Salah e Firmino e sotto di tre gol contro il Barcellona di Messi, schiantò i catalani con un 4-0 che resta scolpito nel mito. O ancora, l’incredibile “Remontada” del Barcellona contro il PSG nel 2017: quel 6-1 finale, arrivato dopo uno 0-4 all’andata, ha dimostrato che tre gol di scarto non sono un verdetto, ma una sfida al cronometro. Sono imprese nate dalla pressione asfissiante e da stadi trasformati in catini ribollenti, esattamente ciò che Palladino e Spalletti chiederanno ai propri tifosi.

L’impresa richiede però un equilibrio sottile tra cuore e ghiaccio nelle vene. Non si rimonta per inerzia, ma per strappi. Lo sa bene la Roma, che nel 2018 cancellò il Barcellona con un 3-0 perfetto all’Olimpico, o il Real Madrid dei miracoli del 2022, capace di segnare due gol in un minuto al Manchester City quando tutto sembrava perduto. Per l’Atalanta di Palladino servirà l’elettricità di Scamacca; per la Juve, la fame di Yildiz. Il Borussia e il Galatasaray arrivano in Italia con il vantaggio del risultato, ma con il terrore psicologico di chi sa che, in queste notti, un solo gol subito nei primi quindici minuti può far crollare anche il più solido dei muri.

Oggi il testimone passa alle italiane. Il Gewiss Stadium e l’Allianz Stadium sono pronti a vestirsi da arene d’altri tempi. La storia delle coppe europee è una collezione di “notti magiche” nate da situazioni disperate. Atalanta e Juve hanno novanta minuti (o forse centoventi) per smettere di essere vittime e diventare, ancora una volta, gli architetti dell’impossibile.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.