Juve Atalanta: bravo Miretti, peggio di te c’è solo Locatelli

Juve Atalanta, voti e analisi della partita: Miretti bravo, peggio c’è soltanto Locatelli. Le pagelle di Allegri e Iling Junior

Come giudicare la prova della Juventus di ieri? I giudizi sono molto vari, ben riassunti dalle differenze di opinioni registrate tanto sull’allenatore quanto su due giocatori da lui impiegati, che – prendendo come campioni Corriere dello Sport e Corriere della Sera – non mettono proprio d’accordo e presentano visioni opposte.

ALLEGRI – Il quotidiano milanese lo salva col 6: «L’aveva ripresa alla grande, però: quarta partita filata con due gol subiti, il difetto che più detesta nelle sue squadre». Mezzo voto in più dalla testata della capitale: «Il pareggio gli va stretto per la serietà e la passione con cui i suoi ragazzi interpretano la gara. Prova di coraggio che sa di rinascita».

MIRETTI – Chi ci capisce qualcosa è bravo. Al Corriere dello Sport piace talmente tanto che prende 7: «Spunti, inserimenti, conclusioni: gioca un calcio libero alla Rabiot. Nell’unico errore della partita fa 50 metri per andare a recuperare la palla. Che gli vuoi dire?». Qualcuno c’è che qualcosa gli vuole dire ed è il Corriere della Sera, che non va oltre il 5,5: «Partenza sconfortante, con troppe palle approssimative; più coraggio e intercetti nella ripresa». Peggio di lui c’è solo Locatelli col 5.

ILING-JUNIOR – Anche per lui si oscilla tra il benino e il malino. 6,5 dal giornale sportivo: «Fiammeggia a sinistra. Un po’ arranca, talvolta spreca, ma non gli mancano spunti e talento». 5,5 dal Corriere della Sera: «Prima metà da terzino anni Cinquanta, qualche sussulto dopo».